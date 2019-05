Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Polizei kontrolliert im Iltispark

Duisburg (ots)

Zivile Polizisten haben am Samstagnachmittag (25. Mai, 15:05 Uhr) im Iltispark ein verdächtiges Trio (zwei Männer, eine Frau) beobachtet, das untereinander etwas austauschte. Daraufhin gaben sich die Polizisten zu erkennen und kontrollierten die drei tatverdächtigen Personen. Ein 33-Jähriger hatte sieben Tütchen Marihuana und einen dreistelligen Geldbetrag in szenentypischer Stückelung bei sich. Seine 24-jährige Freundin händigte den Beamten ein Tütchen Marihuana und einen Elektroschocker aus. Der 32-jährige Mann hatte zwei Druckverschlusstütchen dabei. Er gab bei der Polizei an, dass es sich dabei um Amphetamine handeln soll. Die Beamten stellten alles sicher und schrieben eine Anzeige. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel vorliegt. Er sitzt nun in der JVA Hamborn ein. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell