Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen/Friemersheim: Mutmaßlicher Zweiraddieb festgenommen

Duisburg (ots)

Den Kripo-Beamten der Duisburger Polizei ist es am vergangenen Donnerstag (2. Mai, 14:30 Uhr) gelungen, einen verdächtigen Rollerdieb festzunehmen. Der 25 Jahre alte, mutmaßliche Täter war mit einem gestohlenen Kleinkraftrad unterwegs, das in der Zeit von Dienstag (30. April, 21 Uhr) bis Mittwoch (1. Mai, 12 Uhr) auf der Wörthstraße gestohlen worden war. Bei der anschließenden Durchsuchung an der angegebenen Adresse des jungen Mannes fanden die Beamten im Keller zwei, unmittelbar neben dem Wohnhaus einen weiteren gestohlenen Motorroller. Er zeigte sich geständig. Aufgrund eines bereits in anderer Sache gegen ihn bestehenden Haftbefehls wurde die Untersuchungshaft durch den Haftrichter angeordnet.(stb)

