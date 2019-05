Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntag (5. Mai) um 23:30 Uhr einem Mitarbeiter eines Sportwetten-Geschäftes an der Münchener Straße auf dem Heimweg aufgelauert, ihn mit einem Messer bedroht und so gezwungen, an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren und Bargeld herauszugeben. Die 1,75 und 1,80 Meter großen Männer forderten außerdem das Handy des 21-Jährigen und flüchteten mit Beute in Richtung Norbert-Spitzer-Platz. Der Duisburger rief die Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu den Tätern. Beide waren mit Tüchern maskiert, dunkel gekleidet und trugen schwarze Handschuhe. Einer von ihnen hatte zudem eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen. Wer Angaben zu den flüchtigen Männern machen kann, meldet sich bitte bei der Kripo (KK 13) unter 0203 280-0. (stb)

