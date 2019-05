Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Versuchter Handtaschenraub - Polizei sucht nach Geschädigter und Zeugen

Duisburg (ots)

Am Dienstag (30. April) rückten mehrere Streifenwagen um 20:30 Uhr zur Weseler Straße in Höhe der Wilhelmstraße aus, weil eine ältere Frau um Hilfe schrie. Ein aufmerksamer Zeuge (22) hörte die Hilferufe und verständigte die Polizei. Der Duisburger sah, wie vier Jugendliche über die Kaiser-Friedrich-Straße davonrannten und konnte einem Tatverdächtigen folgen. Als die verständigten Beamten eintrafen, führte der 22-Jährige sie zu dem Flüchtigen. Während die Beamten den 13-Jährigen zur Rede stellten, meldete sich eine weitere Augenzeugin (14), die zuvor beobachtet hatte, wie vier Jungen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren einer älteren Dame die Handtasche entrissen. Einer soll dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Auf der Flucht haben die Tatverdächtigen die Handtasche verloren. Die Geschädigte habe daraufhin die Tasche aufgehoben, sei in ein vorbeifahrendes Auto gestiegen und weggefahren. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und bittet sowohl Zeugen als auch die Geschädigte sich unter der Rufnummer 0203-290-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell