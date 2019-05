Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (4. Mai) wurde gegen 21.30 Uhr auf der Vohwinkelstraße ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt. Der 48-Jährige befuhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Tunnelstraße in Richtung Beeck und überquerte trotz roter Ampel die Vohwinkelstraße. Ein dort querender 56-jähriger Skoda-Fahrer, der in Richtung Gartsträucherstraße unterwegs war, konnte trotz Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er erlitt Prellungen und wurde zur ambulanten Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden werden auf insgesamt 500 EUR geschätzt.

