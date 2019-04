Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Müllcontainer in Brand geraten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache haben am Dienstag (9. April) zwei Müllcontainer auf einem an der Sittardsberger Allee angrenzenden Friedhofsgelände gebrannt. Eine Mitarbeiterin der Friedhofsverwaltung (30) verständigte um 6 Uhr die Feuerwehr und erstattete danach Anzeige bei der Polizei. Trotz eingeleiteter Löschmaßnahmen brannten beide Container vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Bereits im Februar und März diesen Jahres brannten Mülltonnen an dieser Örtlichkeit. Das Kriminalkommissariat 11 bittet um Hinweise: Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen und dem Tatgeschehen machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203-280-0. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell