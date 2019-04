Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Brand in Wohnung - Ermittlungsstand

Duisburg (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Wohnungsbrand am Samstag (6. April, 3 Uhr) am Uhlenbroicher Weg aufgenommen. Die Kripo war gemeinsam mit einem Brandsachverständigen in der Wohnung.

Ob ein technischer Defekt Brandursache war oder Fahrlässigkeit der Bewohner eine Rolle spielte, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen.

Bei dem Feuer ist eine 66 Jahre alte Nachbarin durch das Einatmen von Rauchgasen ums Leben gekommen. Ihr Ehemann (77) schwebt derzeit in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch betreut Zwei weitere Anwohnerinnen (51, 70) wurden verletzt und befinden sich mittlerweile auf normalen Stationen in Krankenhäusern. (JG)

