Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zwei Pedelec-Fahrradfahrer stoßen zusammen - 71-Jährige muss ins Krankenhaus

Viersen-Süchteln (ots)

Am Mittwoch ist eine 71-jährige Viersenerin mit ihrem Pedelec-Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Düsseldorfer Straße in Süchteln unterwegs gewesen. Dort kam ihr ein 48-jähriger Viersener ebenfalls auf einem Pedelec-Fahrrad entgegen. Bei der Vorbeifahrt berührten sich die Pedelecs, so dass beide hinfielen. Die 71-Jährige, die keinen Helm trug, verletzte sich dabei und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 48-Jährige, der ebenfalls keinen Helm trug, blieb unverletzt. /mr (294)

