Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Jugendliche durch Konfettikanone verletzt - Verursacher meldet sich

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Wie am gestrigen Dienstag berichtet, wurde eine 16-jährige Jugendliche aus Krefeld am Rande des Karnevalzuges in St. Tönis am Sonntag durch eine Konfettikanone schwer verletzt. Nun hat sich der Verursacher bei der Polizei gemeldet. Dabei handelt es sich um einen 14-Jährigen aus St. Tönis. Bei der Konfettikanone handelte es sich um eine ohne Altersbeschränkung frei verkäufliche Tisch-Konfetti-Kanone. Wie es zu dem schlimmen Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /wg (292)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell