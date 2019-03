Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 11.03.-17.03.2019 Raser bezahlen!

Kreis Viersen: (ots)

In der kommenden Woche wird die Polizei an folgenden Stellen im Kreisgebiet die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kontrollieren:

Montag, 11.03.2019 Kempen - Klixdorf, K 11

Dienstag, 12.03.2019 Neersen, Hauptstraße

Mittwoch, 13.03.2019 Viersen - Süchteln, Tönisvorster Straße agO -70-

Donnerstag, 14.0.2019 Schwalmtal - Renneperstraße, L 3 a.g.O -70-

Freitag, 15.03.2019 Brüggen, B 221 Höhe Hülst

Samstag, 16.03.2019 Willich, L 26

Sonntag, 17.03.2019 Grefrath, L 39

Darüber hinaus wird die Polizei natürlich auch spontan an anderen Stellen Geschwindigkeitsmessungen durchführen! Weiterhin sind in der gesamten Woche vermehrt (in ganz Europa - Stichwort: TISPOL) Gurtkontrollen geplant./ah (291)

