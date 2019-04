Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Touristen auf Diebestour - Drei Festnahmen

Duisburg (ots)

Sie seien als Touristen aus der Ukraine in Deutschland und da dürfe man sich beispielsweise abgelaufene Lebensmittel umsonst mitnehmen - das erzählte einer der drei erwischten Ladendiebe den Polizisten. Ein Detektiv hatte am Montag (1. April, 17:40 Uhr) das Trio dabei erwischt, wie es in einem Supermarkt auf der Berliner Straße Süßigkeiten, Rasierer und Klingen stahl. Die Beamten nahmen die Männer fest. (JG)

