Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Mutmaßlicher Handyräuber gefasst

Duisburg (ots)

Zwei zunächst Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht (31. März, 0:20 Uhr) einem Pärchen das Handy abluchsen wollen. Einer der Täter gab dabei vor, sich das Mobiltelefon ausleihen zu wollen. Der 23-jährige Besitzer lehnte das ab. Als Reaktion darauf schlug ihm das Duo ins Gesicht. Dabei ging seine Brille verloren. Weil die mutmaßlichen Täter drohten, ihn "abzustechen", gab er sein IPhone ab. Daraufhin rannten die beiden in Richtung Goerdeler Park davon. Der Duisburger und seine Freundin (22) riefen die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten einen tatverdächtigen 26 Jahre alten Mann festnehmen. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen räuberischer Erpressung. Die Ermittlungen zur Identität des zweiten Mannes dauern zurzeit an. Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Der Unbekannte hat volle schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart und trug zur Tatzeit einen dunklen Jogginganzug. Zeugen, die genauere Angaben machen können, melden sich bitte telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat (KK 13) unter 0203 280-0. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell