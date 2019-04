POL-DU: Marxloh: Gegen die Laterne gefahren und weggelaufen - Zeugen gesucht

Polizei Duisburg

Am frühen Sonntagmorgen (31. März, 5:36 Uhr) ist es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall auf der Schwabenstraße zwischen Waterkamp- und Kaiser-Friedrich-Straße gekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin war mit einem grauen Nissan Almera gegen eine Straßenlaterne gefahren und hatte anschließend die Unfallstelle zu Fuß verlassen. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, fanden sie den zerstörten Wagen hinter der beschädigten Straßenlaterne vor. Die Kennzeichen waren abgerissen und mitgenommen worden. Im Auto konnten die Beamten keinerlei Gegenstände finden, die auf die Identität eines Halters/einer Halterin oder eines Fahrers/Fahrerin schließen lassen - auch das Handschuhfach war leer. An der Kennzeichen-Halterung entdeckten die Polizisten gelbe Fragmente, die auf ein ausländisches Nummernschild schließen lassen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Fahrer/der Fahrerin machen können, wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

