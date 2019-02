Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Duisburg (ots)

Unangepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen und wird im Rahmen der Verkehrsunfallbekämpfung konsequent verfolgt - das setzten drei Motorradpolizisten in die Tat um, als sie am Dienstag (19. Februar) Geschwindigkeitsmessungen auf der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße durchführten. Im Zeitraum von 9 Uhr bis 12 Uhr gingen den Beamten 15 Temposünder ins Netz. Zehn Kraftfahrzeugführer mussten ein Verwarngeld bezahlen, gegen fünf schrieben die Polizisten eine Anzeige, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf dem Straßenzug um mindestens 21 km/h inklusive Toleranzabzug überschritten. Darunter befand sich ein Paketzusteller. Auch wenn die Paketboten um eine schnelle Auslieferung der Pakete bemüht sind, gelten für sie die Regeln der Straßenverkehrsordnung - das musste jetzt einem jungen Mann deutlich gemacht werden. Der 19-Jährige wurde mit 83 km/h gemessen und war somit 50 km/h zu schnell. Ihn erwarten ein Bußgeld von mindestens 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot. Er befindet sich nach eigenen Angaben noch in der Probezeit.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell