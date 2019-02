Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Bewaffneter Raub auf Wettbüro - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Während der Mitarbeiter (22) eines Wettbüros auf der Straße Am Buchenbaum am Montag (18. Februar) gegen 23 Uhr die Tageseinnahmen zählte, betrat ein Maskierter das Ladenlokal. Er bedrohte den Angestellten, der hinter dem Tresen stand mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Nachdem der Räuber mitsamt der Beute in Höhe von mehreren tausend Euro verschwunden war, betätigte der 22-jährige Duisburger den Überfallalarm. Die verständigten Polizisten fahndeten vergeblich nach dem Flüchtigen, der circa 1,60 Meter groß ist und ein schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite trug. Er war ferner mit einer schwarzen Trainingsjacke der Marke "NIKE" bekleidet, die rote Streifen von der Schulter bis zur Brust und weiße Streifen an den Seiten aufwies. Der Täter hatte eine schlanke Figur und sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-280-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell