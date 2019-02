Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Zwei Schlägereien am Sonntag

Duisburg (ots)

Am Sonntagmittag (17. Februar, 12:20 Uhr) rückten drei Streifenwagen zu einer Schlägerei unter zehn Leuten auf der Weseler Straße aus. Als die Polizisten eintrafen, entfernten sich Beteiligte und rund 50 Zuschauer in unterschiedliche Richtungen. Zwei Männer (28, 31), davon einer leicht verletzt, blieben zurück. Sie berichteten, dass sie Schulden bei einem Unbekannten hätten und bei einem Treffen um Zahlungsaufschub gebeten haben. Das habe dieser und seine neunköpfige Gruppe mit Schlägen beantwortet. In den Abendstunden (21:40 Uhr) alarmierten Zeugen die Polizei, weil sich etwa 50 Menschen lauthals auf der Hagedornstraße Ecke Rolfstraße streiten sollen. Bevor die Polizisten eintrafen, hatte sich die Lage beruhigt. Ein 37-Jähriger gab an, dass zwei unbekannte Männer in einem Café randaliert hätten. Er wollte sie beruhigen und soll dann mit einem Messer bedroht worden sein. Anschließend schlug einer der Randalierer mit einem Stuhl in seine Richtung. Als die beiden mit einem grauen Wagen flüchteten, schlug der 37-Jährige mit einer Eisenstange ein Fenster des Autos ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Schlägereien aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das KK 34 unter 0203 280-0 entgegen.

