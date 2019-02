Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Streit unter Partygästen eskaliert

Duisburg (ots)

Am Sonntag (17. Februar) rückten um 2:18 Uhr drei Streifenwagen zu einer Diskothek auf der Schauenstraße aus. Weil ein Mann (24) einem anderen Partygast (22) einen Kopfstoß versetzt hatte und im Anschluss auf den am Boden liegenden Moerser eingetreten haben soll, hielten Security-Mitarbeiter ihn fest. Ein zwischenzeitlich eingetroffener Rettungswagen versorgte den 22-Jährigen, der aus der Nase blutete. Zeugen und der Verletzte belasteten den 24-Jährigen Kamp-Lintforter. Er gab gegenüber den Polizisten an, dass er nichts gemacht habe und die ganze Aufregung nicht verstehe. Weil sie in seiner Atemluft Alkohol rochen, nahmen die Beamten den Moerser mit zur Wache. Nach erfolgter Blutprobenentnahme durch einen Arzt konnte er wieder gehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

