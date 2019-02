Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Neumühl: Grüner Pfad - Ein Skateboard, zwei E-Bikes, zwei Verletzte - ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Am Samstag, 16.02.2019, kam es gegen 11:30 Uhr, auf dem "Grünen Pfad" zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Duisburger fuhr auf seinem Skateboard auf dem "Grünen Pfad" in Richtung Oberhausen. Höhe Stempelstraße kam er ins Straucheln, musste vom Board absteigen und das Skateboard rollte dann weiter über die Fahrbahn. Hier geriet es zwischen die Vorder- und Hinterräder zweier E-Bikes, die auf dem "Grünen Pfad" in gleicher Richtung von zwei Duisburgerinnen, 59 und 71 Jahre alt, nebeneinander gefahren wurden. Die beiden Frauen fuhren somit kurz hintereinander mit den Hinterrädern ihrer Bikes über das Skateboard und kamen dadurch zu Fall. Beide wurden mit RTW einem Krankenhaus zugeführt, von wo die 71-jährige Frau nach ambulanter Behandlung einer leichten Verletzung am Bein wieder entlassen werden konnte. Die 59-jährige Frau verbleibt stationär zur Beobachtung im Krankenhaus, da sie am Unfallort kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Beide Frauen trugen zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm.

