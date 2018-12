POL-DU: Dellviertel: Ladendiebe in Parfümerie ertappt

Duisburg (ots) - Am Montag (10. Dezember) beobachtete ein Ladendetektiv (31) in einer Parfümerie auf der Königstraße gegen 17.35 Uhr zwei mutmaßliche Ladendiebe. Das Ehepaar packte hochwertiges Parfüm im Wert von über 280EUR in eine Tasche und verlies den Laden ohne die Ware zu bezahlen. Als der Detektiv das Duo draußen ansprach, rannten die Frau (48) und zwei Kinder, die vor dem Geschäft warteten los. Der Mann (53) hielt den 31-Jährigen fest, um seiner Frau die Flucht zu ermöglichen. Der Verfolger konnte sich aus dem Griff befreien und die Frau noch einholen. Als der Ladendetektiv sie festhielt, kam ihr Gatte erneut dazu und versuchte sie zu befreien. Ein unbekannter Helfer unterstütze den Angestellten dabei die beiden Tatverdächtigen zurück zur Parfümerie zu bringen. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten stellten die Personalien der beiden Tatverdächtigen fest und leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Das Diebesgut nahmen die Beamten ihnen ab und übergaben es an den rechtmäßigen Eigentümer.

