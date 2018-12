POL-DU: Großenbaum: Vermeintliche Ladendiebe im Elektromarkt ertappt

Duisburg (ots) - Am Samstag (8. Dezember) beobachtete ein Ladendetektiv (49) eines Elektronikmarktes auf der Keniastraße gegen 14:30 Uhr zwei Männer (unbekannt, 38) und eine Frau (27), die Elektroartikel im Wert von über 475EUR in einer Umhängetasche verstauten. Als der 49-Jährige das Trio ansprach, ergriff einer von ihnen sofort die Flucht. Die anderen beiden führte er ins Büro. Dort soll der 38-Jährige einem weiteren Mitarbeiter in den Arm gebissen haben und ebenfalls weggerannt sein. Ein Streifenwagen konnte ihn vor dem Laden antreffen und ihn zur mutmaßlichen Mittäterin bringen. Bei der Durchsuchung der beiden fanden die Beamten bei der 27-Jährigen das Diebesgut. Der Mann hatte nur einen Autoschlüssel dabei. Doch in seinem Wagen entdeckten sie nicht den flüchtigen Dieb, sondern einen 37-Jährigen. Dieser war wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten brachten ihn sowie das Duo zur Wache. Da das verbleibende Duo wegen Diebstahls schon in Erscheinung getreten ist, erließ der zuständige Richter am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehl. Die Tatverdächtigen befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft und warten auf ihre Gerichtsverhandlung wegen Bandendiebstahls.

