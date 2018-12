POL-DU: Ungelsheim/Rumeln-Kaldenhausen: Container in Brand geraten

Duisburg (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache haben in der Nacht zu Samstag (8. Dezember, 0:50 Uhr) ein Altkleidercontainer "Am Neuen Angerbach" in Ungelsheim und am frühen Freitagmorgen (7. Dezember, 02:20 Uhr) mehrere Müllcontainer auf der Schulallee in Rumeln-Kaldenhausen gebrannt. Zeugen riefen die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell löschen. Niemand verletzte sich. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer zu den betreffenden Tatzeiten verdächtige Personen beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0 beim KK 11.

