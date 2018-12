POL-DU: Untermeiderich: Bierflasche auf Kopf geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitag (7. Dezember) gegen 18:15 Uhr eine Flasche Bier an einem Kiosk auf der Spichernstraße gestohlen. Als der Betreiber der Trinkhalle den Dieb verfolgte, drehte der Mann sich um und schlug dem 48-Jährigen die Flasche auf den Kopf. Der Duisburger stürzte zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Dieb flüchtete in unbekannte Richtung. Er ist circa 1,90 Meter groß, stabil und trug einen roten Pullover und eine dunkle Jacke mit Kapuze. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 280-0 entgegen.

