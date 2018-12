POL-DU: Overbruch: Ford landet vor einer Laterne - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Eine bislang unbekannte Person, die mit einem roten Ford Kuga unterwegs war, hat am frühen Samstagmorgen (8. Dezember, 5 Uhr) auf der Steinstraße in Fahrtrichtung Herzogstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Er landete im Gebüsch, an dem sich eine Leitbake befand. Diese Leitbake schliff er 70 Meter weit mit, stieß dann mit einem grauen Opel Zafira zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der graue Opel etwa 40 Meter weit in einen Vorgarten. Dabei touchierte er einen geparkten blauen Ford S-Max. Der Wagen des Unfallverursachers stieß schließlich gegen eine Laterne und kam dort zum Stehen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen Carsharing-Wagen. Zeugen gaben an, dass ein Mann nach dem Unfall in Richtung Herzogstraße davon gelaufen sei. Ob es sich um den Fahrer oder um eine Fahrerin handelt und ob noch andere Personen im Auto gesessen haben, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Das zuständige Verkehrskommissariat 21 bittet deswegen um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben und Angaben machen können, wenden sich bitte an das VK 21 unter 0203 280-0. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 38.500 Euro.

