POL-DU: Bruckhausen: Täter flieht ohne Beute

Duisburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (24. November, 5 Uhr) hat ein bislang unbekannter Mann einen Kiosk an der Papiermühlenstraßen überfallen. Mit einer silbernen Pistole in der Hand bedrohte er eine Angestellte und wollte sie so zwingen, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Die 67-Jährige schloss das Verkaufsfenster, zog sich in die Büroräume zurück, löste den Alarm aus und rief die Polizei. Der 1,85 Meter große, schlanke und komplett schwarz gekleidete Mann, der sich zudem eine schwarze Sturmhaube über sein Gesicht gezogen hatte, rannte ohne Beute in Richtung "Im Weidenkamp" davon. Zeugen, die den Täter beobachtet haben oder genauere Angaben zu ihm machen können, melden sich bitte bei der Kripo (KK13) unter 0203 280-0.

