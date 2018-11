POL-DU: Hamborn/Marxloh/Meiderich: Polizei kontrolliert im Norden - 179 Personen waren zu schnell unterwegs

Duisburg (ots) - Bei einer gemeinsamen Aktion haben Polizei und Stadt gestern (20. November) von 15 bis 23 Uhr an unterschiedlichen Stellen im Norden (Hamborn, Marxloh, Meiderich) den Straßenverkehr kontrolliert. Allein 179 Verkehrsteilnehmer waren im Zeitraum von acht Stunden zu schnell unterwegs. Die Beamten schrieben außerdem fünf Strafanzeigen - in drei Fällen, weil die Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs waren. Die Polizisten stellten auch fünf Handyverstöße fest und hielten 27 Personen an, die falsch abgebogen waren.

Polizeibeamte und Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind regelmäßig gemeinsam in der Stadt unterwegs, um Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden und auf die Gefahren, die dadurch entstehen können, hinzuweisen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell