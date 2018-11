POL-DU: Alt-Hamborn: Streit an Tankstelle eskaliert

Duisburg (ots) - Am Dienstag (21. November) fuhr die Polizei gegen 14:30 Uhr zu einem randalierenden Unfallbeteiligten auf einem Tankstellengelände an der Buschstraße. Vor Ort standen sich zwei Männer (24, 44) gegenüber und schrien sich an. Der 24-Jährige aus Krefeld soll dem 44-Jährigen Duisburger beim Verlassen des Geländes mit seinem Auto den Weg versperrt haben. Dann habe der Krefelder eine Plastikflasche geworfen und mit seinem Opel Astra den Mercedes des Duisburgers zweimal gerammt. Als der 44-Jährige ausstieg, soll ihm der 24-Jährige dann auch noch über den Fuß gefahren sein. Weil er Sicherheitsschuhe trug, blieb er nach eigenen Angaben unverletzt. Bei der Durchsuchung des Krefelders nach einem Ausweis fanden die Polizisten Drogen in seiner Kleidung. Weil er am Vortag Drogen konsumierte, musste er mit zur Blutprobenentnahme. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Den Krefelder erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell