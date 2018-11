POL-DU: Beeck: Ladendieb schlägt zu

Duisburg (ots) - Am Montag (19. November) verfolgte ein Ladendetektiv (45) einen Mann (43), der um 16:20 Uhr in einem Supermarkt auf der Herzogstraße verschiedene Lebensmittel gestohlen hat. Als der Detektiv den 43-Jährigen außerhalb der Filiale darauf ansprach, rannte dieser los und stieß ihn zur Seite. Weil er dem Flüchtigen weiter folgte, schlug der 43-Jährige mit der Faust und einem Einkaufsbeutel auf ihn ein und drohte damit ihn umzubringen. Hierdurch verletzte er den 45-Jährigen an der Hand. Als der Duisburger in einem Mehrfamilienhaus auf der Neanderstraße verschwand, wartete der Verfolger auf das Eintreffen der Polizei. Anhand der Beschreibung konnten die Beamten den Dieb in seiner Wohnung antreffen. Die Polizisten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell