PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auto zerkratzt +++ Streit in einer Freundesgruppe eskaliert +++ Moped gestohlen

Hofheim (ots)

1. Auto zerkratzt,

Hattersheim-Okriftel, Erlenstraße, Dienstag, 19.05.2026, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(lr) Am Dienstagabend wurde in Hattersheim-Okriftel ein Auto zerkratzt. Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den in der Erlenstraße geparkten schwarzen VW Touareg an der rechten Fahrzeugseite mittels unbekannten Gegenstands. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Streit in einer Freundesgruppe eskaliert, Hofheim, Hattersheimer Straße, Dienstag, 19.05.2026, 18:30 Uhr

(lr) In Hofheim eskalierte am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei Jugendlichen. Eine Gruppe aus insgesamt vier Jugendlichen traf sich gegen 18:30 Uhr in einem Parkhaus in der Hattersheimer Straße. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit schlug ein Mitglied der Freundesgruppe einem anderen mit der Faust ins Gesicht. Der Betroffene wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

3. Moped gestohlen,

Flörsheim, Riedstraße, Mittwoch, 20.05.2026, 00:45 Uhr bis 02:30 Uhr

(lr) In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Moped in Flörsheim gestohlen. Das in der Riedstraße geparkte Moped der Marke Yamaha vom Modell YE 50 Zest wurde zwischen 00:45 Uhr und 02:30 Uhr von zwei unbekannten Tätern entwendet und in Richtung Riedschule geschoben. Etwas entfernt in der Mozartstraße versuchten die Diebe vermutlich das Moped kurzzuschließen, wodurch die Frontverkleidung beschädigt wurde. Als dies jedoch nicht gelang, ließen sie es an Ort und Stelle zurück und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Durch eine aufmerksame Zeugin können die Täter wie folgt beschrieben werden: Die Diebe waren männlich und zwischen 17 und 18 Jahre alt. Sie waren circa 180 cm groß und hatten eine normale Statur. Zur Tatzeit waren beide schwarz gekleidet. Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell