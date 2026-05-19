PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schussähnliche Geräusche sorgen für Polizeieinsatz ++ Graffiti mit volksverhetzendem Inhalt und brennende Mülltonnen an Schule ++ Werkzeugdiebstahl auf Baustellengelände

Hofheim (ots)

1. Schussähnliche Geräusche sorgen für Polizeieinsatz, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Montag, 18.05.2026, 11:40 Uhr

(dd) Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Montagmittag gegen 11:40 Uhr schussähnliche Geräusche im Bereich der Niederhofheimer Straße. Zudem seien insgesamt fünf Jugendliche aufgefallen. Einer der Jugendlichen soll hierbei eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 19-jähriger Mann festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden Schreckschusspatronen aufgefunden. Die dazugehörige Schreckschusspistole konnte ebenfalls sichergestellt werden.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Graffiti mit volksverhetzendem Inhalt und brennende Mülltonnen an Schule, Hofheim am Taunus, Erfurter Straße, Sonntag, 17.05.2026, 11:00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 07:35 Uhr

(dd) Unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum zwischen Sonntagmittag, 11:00 Uhr und Montagmorgen, 07:35 Uhr das Gelände einer Schule in der Erfurter Straße mit mehreren Graffitis. Unter anderem wurden volksverhetzende Schriftzüge an Gebäudewänden, auf einem Verbindungsweg sowie auf dem Boden des Schulhofes geschmiert. Im weiteren Verlauf setzten die Täter zudem zwei Mülltonnen in Brand, wodurch diese beschädigt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 06192 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Werkzeugdiebstahl auf Baustellengelände, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 15.05.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 07:15 Uhr

(dd) Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen kam es auf einem Baustellengelände in der Königsteiner Straße zu einem Diebstahl aus mehreren Baucontainern.

Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über den Bauzaun Zutritt und hebelten anschließend mehrere verschlossene Baucontainer auf. Aus den Containern wurden zahlreiche Werkzeuge und Baugeräte entwendet.

Zu dem Diebesgut zählen unter anderem Werkzeugkoffer samt Inhalt, ein Staubsauger der Marke "Hilti", ein Akku-Bohrhammer, ein Winkelschleifer, ein Linienlaser der Marke "Bosch", ein Bolzenschussgerät, eine Teleskopleiter sowie weitere Werkzeuge und Baustellenzubehör.

Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06196 9695-0 entgegen.

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