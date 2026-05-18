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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Roller entwendet und beschädigt +++ Einbruch über den Keller

Hofheim (ots)

1.Roller entwendet und beschädigt,

Flörsheim, Am Untertor, Donnerstag, 14.05.2026, 22:30 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 08:15 Uhr

(lr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Motoroller in Flörsheim entwendet. Die unbekannten Täter entwendeten den Roller der Marke Daelim vom Modell Su 125 Delfino zwischen 22:30 Uhr und 08:15 Uhr auf unbekannte Art und Weise. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde das Kraftrad in der Nähe des Tatorts in der Straße "Am Untertor" wiedergefunden, jedoch so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

2.Einbruch über den Keller,

Bad Soden, Jahnstraße, Donnerstag, 14.05.2026, 05:30 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 20:45 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag wurde in ein Einfamilienhaus in Bad Soden eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten gewaltsam ein Kellerfenster in der Jahnstraße auf, wodurch sie sich Zugang zum gesamten Haus verschafften. Anschließend durchsuchten sie alle Stockwerke und entwendeten Bargeld und Schmuck. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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