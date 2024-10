PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ 17-Jähriger aus Frankfurt vermisst +++

Hofheim (ots)

17-Jähriger vermisst,

Hofheim/Frankfurt, Dienstag, 08.10.2024

(ro)Seit Dienstag, 08.10.2024, 16.45 Uhr wird der 17-jährige Rayan Karouia aus Frankfurt vermisst. Er verließ gestern seinen Arbeitsplatz in der Lorsbacher Straße in Hofheim am Taunus und wurde seither nicht mehr gesehen. Der Rayan wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 178 cm groß, schlank mit schwarzen, kurzen Haaren. Er soll mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Arbeitshose und schwarzen Schuhen bekleidet sein. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Rayan in einer hilflosen Lage befindet oder auf medizinische Hilfe angewiesen ist. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

