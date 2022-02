PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickbetrüger ergaunern mehrere Tausend Euro+++Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit+++Brand einer Gartenhecke+++Taschendiebe auf dem Flohmarkt+++Vogelfänger in Kelkheim+++Sachbeschädigung an Pkw+++

Hofheim (ots)

1. Trickbetrüger ergaunern mehrere Tausend Euro, Hofheim am Taunus, Freitag, 25.02.2022, 11:00 Uhr bis 16:20 Uhr

(fj)Am vergangenen Freitag haben Trickbetrüger mit einer bekannten Betrugsmasche bei einer Seniorin aus Hofheim Bargeld erbeutet. Die unbekannten Täter meldeten sich am späten Freitagvormittag telefonisch bei der älteren Dame. Sie tischten der Seniorin eine Schockgeschichte auf: Die Tochter der Dame soll einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Ihre Tochter sitze nun in Haft. Für die Freilassung sehe der Richter eine Kautionszahlung von mehreren Tausend Euro vor. Die Betrüger nutzen diese und ähnliche "Schockgeschichten" regelmäßig. Ihre Masche ist es, im Gespräch das Vertrauen der zumeist lebensälteren Opfer zu gewinnen und sie letztlich zu der Übergabe von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen. Die Betrüger brachten die ältere Dame dazu nach Frankfurt zu fahren und dort Geld an die unbekannten Täter zu übergeben.

2. Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit - Neun Strafverfahren eingeleitet, Hofheim am Taunus / Eppstein, Freitag, 25.02.2022, 17:30 Uhr bis Samstag, 26.02.2022, 02:30 Uhr

(fj)Die Polizei im Main-Taunus-Kreis führte am Wochenende verstärkt Verkehrskontrollen durch. Neben sogenannten Anhalte-Kontrollen aus der regulären Streifentätigkeit heraus, wurden am Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden des Samstages zwei Kontrollstellen in Hofheim-Marxheim und in Eppstein eingerichtet. Die Kontrollen wurden gemeinsam von Beamtinnen und Beamten mehrerer Polizeistationen des Main-Taunus-Kreises und mit der Unterstützung eines Diensthundeführers der Diensthundestaffel des Polizeipräsidium Westhessen durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolltätigkeit lag auf dem Erkennen von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die auf Grund von Alkohol- oder Drogenkonsum in ihrer Fahrtüchtigkeit eingeschränkt waren. An den beiden Kontrollstellen wurden insgesamt 57 Fahrzeuge kontrolliert. Im Ergebnis wurden neun Strafverfahren eingeleitet. Gegen fünf Personen besteht der Verdacht, dass sie ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt haben, obwohl sie unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss standen. Weitere Ermittlungsverfahren ergaben sich wegen dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln. Neben den Straftaten wurden auch verschiedene Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Bei der überwiegenden Anzahl an Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern gab es erfreulicherweise keine Beanstandungen.

Auch wenn in diesem Jahr über die Fastnachtszeit viele Veranstaltungen nicht stattfinden, sorgt die Polizei Westhessen in diesen Tagen für Sicherheit im Straßenverkehr. Nach wie vor gilt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist. Aus diesem Grund werden die Beamtinnen und Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werfen.

3. Sachbeschädigung durch Feuer,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Schloßstraße, Freitag, 25.02.2022, 13:55 Uhr

(fj)Am Freitagmittag brannte eine Hecke in Hofheim Marxheim und verursachte einen hohen Sachschaden. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte Feuerwehr und Polizei, als er auf einem Nachbargrundstück in der Schloßstraße in Hofheim Marxheim gegen 14 Uhr eine Hecke brennen sah. Das Feuer zerstörte die Hecke sowie einen Zaun. Das Feuer konnte gelöscht werden, ohne dass es auf das Wohnhaus übergriff. Es wurden jedoch mehrere Gebäudefenster und eine Straßenlaterne durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Taschendiebstahl auf dem Flohmarkt,

Hofheim am Taunus, Wallau, Am Wandersmann, Donnerstag, 24.02.2022, 10:25 Uhr

(fj)Am Sonntagmittag stahlen Taschendiebe die Geldbörse aus der Handtasche einer Flohmarkbesucherin in Hofheim-Wallau. Die 56-jährige Geschädigte besuchte einen Flohmarkt, welcher auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Wallau stattfand. Ein Dieb nutzte eine günstige Gelegenheit und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der Flohmarktbesucherin. Dem Taschendieb gelang es im Flohmarktgetümmel unerkannt zu entkommen. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

5. Vogelfänger in Kelkheim,

Kelkheim (Taunus), Schmiehbachtal, Sonntag, 27.02.2022, bis 08:00 Uhr

(fj)Am frühen Sonntagmorgen wurden von einer unbekannten Person mehrere Netze im Kelkheimer Schmiebachtal aufgehängt, um mutmaßlich wildlebende Vögel einzufangen. Ein aufmerksamer Mitteiler verständigte die Polizei, als er morgens um kurz vor 08:00 Uhr einen verdächtigen Mann bemerkte, der im Schmiehbachtal mehrere Netzte in Büschen, Sträuchern und Hecken aufhängte. Der unbekannte Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeistreife. Durch diese konnten mehrere Netze und Körbe in den Gebüschen aufgefunden werden. Auch ein Käfig mit einem eingefangenen Vogel wurde festgestellt, welcher befreit werden konnte. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

6. Pkw zerkratzt,

Hattersheim am Main, Okriftel, Saalburgstraße, Samstag, 26.02.2022, 17:00 Uhr bis Sonntag, 27.02.2022, 13:00 Uhr

(fj)Ein in der Saalburgstaße in Hattersheim Okriftel geparkter blauer Fiat Punto wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem spitzen Gegenstand von unbekannten Tätern zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Schutzpolizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Sachbeschädigung an Pkw im Parkhaus,

Kelkheim (Taunus), Fischbacher Straße, Freitag, 25.02.2022, 11:30 Uhr bis 11:40 Uhr

(fj)Am Freitagvormittag wurde in einem Kelkheimer Parkhaus ein schwarzer Audi S5 zerkratzt. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug um 11:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Fischbacher Straße in Kelkheim. Als er nach etwa zehn Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, waren die hintere Tür der Beifahrerseite sowie die Fahrertür mit jeweils einem etwa ein Meter langen Kratzer beschädigt. Hinweise nimmt die Schutzpolizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749 - 0 entgegen.

