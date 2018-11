POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 26.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Trickdiebe bestehlen Seniorin in eigenen vier Wänden, Kriftel, Sittigstraße, Freitag, 23.11.2018, 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(jn)Eine Seniorin aus Kriftel ist am Freitagmittag in ihren eigenen vier Wänden Opfer von Trickdieben geworden. Zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr klingelten zwei Männer an der Haustür der gesundheitlich angeschlagenen Dame in der Sittigstraße und gaben vor, auf der Suche nach Arbeit zu sein bzw. Geld zu benötigen. Nichtsahnend ließ sie einen der Täter in ihr Haus, wo dieser die Hilflosigkeit der über 80-Jährigen ausnutzte und Schmuck im Wert von etwa 2.500 Euro entwendete. Anschließend verschwand der Kriminelle unerkannt. Im Rahmen erster Ermittlungen meldeten sich mehrere Personen, die von Männern angesprochen worden sein sollen und um Arbeit bzw. Geld gebeten wurden. Hinweise auf weitere, vollendete Taten am Freitag in Kriftel liegen derzeit nicht vor. Darüber hinaus kontrollierten Polizeibeamte am Freitagmittag, noch vor Bekanntwerden des Trickdiebstahles, zwei Männer im Nahbereich des späteren Tatortes. Da eine Kontrolle des bettelnden Duos zunächst keine Hinweise auf eine Straftat ergab, wurden die zwei 25- und 27-jährigen wohnsitzlosen Männer aus Rumänien noch vor Ort entlassen. Sie konnten im Rahmen einer Fahndung nicht erneut angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an und werden von dem zuständigen Kommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim geführt. Dieses nimmt täterbezogene Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen und gibt folgende Hinweise, damit Sie nicht auch zum Opfer von Trickdieben in ihrer eigenen Wohnung werden:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand.

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den "Türspion" oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Rüsten Sie gegebenenfalls nach.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherungskette an. Auch hier gilt es nachzurüsten, falls nicht vorhanden.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden und geben Sie nicht sofort nach, es sei denn, die Notsituation ist ganz offensichtlich. Dann sind Sie zur Hilfe sogar verpflichtet.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Pflegen Sie als jüngerer Mensch Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

- Bitte beherzigen Sie diese Ratschläge. Wir wollen Sie schützen und Ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines Trickdiebes wurden; nicht selten laufen die Ermittlungen in diesen Fällen ins Leere.

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren.

2. Einbruchssicherung verhindert Einbruch, Eschborn, Schwalbacher Straße, Nacht zum Freitag, 23.11.2018

(jn)Einbrecher haben in der Nacht zu vergangenem Freitag versucht, in ein gewerblich genutztes Gebäude in der Schwalbacher Straße in Eschborn einzudringen. Dabei ist es augenscheinlich der neuesten Sicherheitstechnik an Türen und Fenstern zu verdanken, dass die Täter unverrichteter Dinge flüchten mussten. An diesen im Erdgeschoss gelegenen Zutrittsmöglichkeiten hatten sich Unbekannte mit mehreren Hebelversuchen zu schaffen gemacht - letztlich blieb es bei einem erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise in dem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim, Telefonnummer 06192 / 2079 - 0, entgegen.

3. Einbrecher gehen in Rohbau leer aus, Schwalbach am Taunus, Bahnstraße, Sonntag, 25.11.2018, 02:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(jn)Auf ein Mehrfamilienhaus in Schwalbach, das sich derzeit noch im Rohbau befindet, hatten es Unbekannte zwischen Sonntagnacht, 02:00 Uhr, und Sonntagvormittag, 11:00 Uhr, abgesehen. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen die Täter ein Loch in die Terrassentür auf der Gebäuderückseite und betraten darüber den Innenbereich, wo sie sich auf die Suche nach Beute machten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme deutete noch nichts darauf hin, dass die Gauner erfolgreich waren. Folglich flüchteten sie mit leeren Händen und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Fenster aufgebrochen, Bargeld gestohlen, Bad Soden am Taunus, Dachbergstraße, Freitag, 23.11.2018, 10:10 Uhr bis Montag, 26.11.2018, 00:10 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitagmorgen und der zurückliegenden Nacht sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Bad Soden eingebrochen. Dafür betrat mindestens ein Täter das Grundstück in der Dachbergstraße und hebelte ein Holzfenster auf. Anschließend machte er sich in den Innenräumen auf die Suche nach Wertgegenständen und stieß dabei auf mehrere Hundert Euro Bargeld. Mit seiner Beute gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise zu der Tat, dem Täter oder den Tätern unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Auto wird Ziel von Vandalismus, Kriftel, Paul-Duden-Straße, Sonntag, 25.11.2018, gegen 18:00 Uhr

(jn)In der Paul-Duden-Straße in Kriftel ist am frühen Sonntagabend ein Pkw von einem oder mehreren unbekannten Tätern beschädigt worden. Gegen 18:00 Uhr wurde der graue VW Sharan auf der Straße abgestellt; wenige Minuten später stellten die Besitzer fest, dass die Fahrerseite zerkratzt und damit ein Sachschaden in Höhe von mindestens 800 Euro entstanden war. Die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei nimmt fallbezogene Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 -0 entgegen.

6. Betrunken am Steuer, Bad Soden am Taunus, Paulinenstraße, Sonntag, 25.11.2018, 01:10 Uhr

(jn)Den Führerschein zunächst einmal abgeben musste eine 49-jährige Bad Sodenerin, die in der Nacht zum Sonntag betrunken am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Gegen 01:10 Uhr unterzogen Eschborner Polizisten die Autofahrerin auf der Paulinenstraße einer Verkehrskontrolle, im Verlauf derer auch ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser vorläufige Test ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, weshalb die Frau zur Wache nach Eschborn gebracht wurde, wo ihr Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt wurden.

7. Seniorin bei Auffahrunfall schwer verletzt, Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3266, Am Limespark, Sonntag, 25.11.2018, 09:45 Uhr

(jn)Am Sonntagvormittag ist eine 80-jährige Frau aus Kronberg bei einem Autounfall im Bereich von Sulzbach schwer verletzt worden. Gegen 09:45 Uhr war sie zuvor am Steuer eines Opel auf der Landesstraße 3266 von Bad Soden in Fahrtrichtung Höchst unterwegs. Als ein Audi, der in der gleichen Fahrtrichtung unterwegs war und von einem 44-jährigen Mann aus Schwalbach gefahren wurde, aufgrund einer Ampel auf Höhe der Straße "Am Limespark" bremste, übersah sie dies und fuhr mit ihrem Opel auf den Audi auf. Durch die Kollision erlitt sie Verletzungen, die einen Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich machten. Auch der 44-Jährige sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Während der Opel nicht mehr fahrbereit war und folglich abgeschleppt werden musste, entstand an dem Audi lediglich Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro.

8. Verletzte nach Frontalzusammenstoß, Eschborn, Landesstraße 3005, Auffahrtsbereich Camp-Phönix, Freitag, 23.11.2018, 14:47 Uhr

(jn)Bereits am Freitagnachmittag ereignete sich auf der L3005 ein schwerer Verkehrsunfall, im Rahmen dessen zwei Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht und die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt wurden. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle folgend geriet eine 78-jährige Autofahrerin aus Oberursel um 14:47 Uhr im Auffahrtsbereich Camp-Phönix auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit einer 30-jährigen Eschbornerin zusammen, die in einem BMW unterwegs war und die L3005 an der Abfahrt Camp-Phönix, aus Fahrtrichtung Frankfurt kommend, verlassen hatte. Sowohl die 78-Jährige, die ebenfalls am Steuer eines BMW saß, als auch die Eschbornerin verletzten sich. Der Sachschaden an den zwei Autos wird auf 20.000 Euro geschätzt.

9. Pkw kippt nach Zusammenstoß auf Seite - zwei Verletzte, Flörsheim am Main, Weilbach, Raunheimer Straße, Schillerstraße, Freitag, 23.11.2018, 12:57 Uhr

(jn)Im Flörsheimer Stadtteil Weilbach kam es am Freitagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Volvo und einem Peugeot, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge beabsichtigte eine 48 Jahre alte Volvo-Fahrerin aus Hofheim, die zuvor die Schillerstraße befuhr, die Raunheimer Straße zu kreuzen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 48-jährige Frau, die in ihrem Peugeot auf der Raunheimer Straße in Richtung Wicker, Ortsmitte unterwegs war. Die folgende Kollision führte dazu, dass der Peugeot ins Schleudern geriet und auf die Seite kippte. Die Fahrerin des Peugeot verletzte sich durch das Unfallgeschehen und musste zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Indes erlitt die Unfallverursacherin nur leichte Verletzungen und bedurfte zunächst keiner Behandlung in einem Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

