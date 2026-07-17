PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Limburg (ots)

Freitag, 17.07.2026,

(rk) Die am 16.07.2026 um 16:28 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 42-Jährigen aus Weilburg wird zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, dass veröffentlichte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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