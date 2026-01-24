PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Brechen, Höhenstraße,

Freitag, 23.01.2026, 21:37 Uhr

(rk) Am Freitagabend wurde in ein Einfamilienhaus in Brechen eingebrochen.

Um 21:37 Uhr wurde der Polizei in Limburg ein Einbruch in der Limburger Straße gemeldet. Die Bewohner hatten den oder die Täter vermutlich bei der Tatausführung gestört, so dass diese die Flucht durch den nachbarlichen Garten antraten. Zuvor hatten sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem Gebäude verschafft und Schmuck, Bargeld und teure Parfums im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell