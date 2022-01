POL-LM: +++Einbruch in Sportlerheim in Elz+++Zigarettenautomat in Dorchheim aufgebrochen+++Hoher Schaden bei Unfall mit Straßenlaterne+++Rollstuhlfahrerin in Weilburg angefahren+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Einbruch in Sportlerheim in Elz+++Zigarettenautomat in Dorchheim aufgebrochen+++Hoher Schaden bei Unfall mit Straßenlaterne+++Rollstuhlfahrerin in Weilburg angefahren+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Sportlerheim in Elz,

Elz, Am Sportplatz, Mittwoch, 12.01.2022, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 13.01.2022, 15:30 Uhr

(wie) Von Mittwoch auf Donnerstag wurde in ein Sportlerheim in Elz eingebrochen. Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag zum Sportplatz Elz gerufen, da im dortigen Sportlerheim ein Einbruch festgestellt worden war. Offensichtlich hatten unbekannte Täter die Scheibe einer Glastür eingeschlagen und waren so in das Innere des Gebäudes gelangt. Dort brachen die Unbekannten noch die Tür zu einem Büro auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Anschließend verließen die Täter das Sportlerheim ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Zigarettenautomat in Dorchheim aufgebrochen, Elbtal-Dorchheim, Siegener Straße, Dienstag, 04.01.2022 bis Dienstag, 11.01.2022

(wie) In den letzten Tagen wurde in Dorchheim ein Zigarettenautomat mit brachialer Gewalt geöffnet und Zigaretten sowie Bargeld gestohlen. Unbekannte Täter hatten den Sicherungsbügel des Automaten mit einem Trennschleifer geöffnet und waren so an den Inhalt gelangt. Der Sachschaden am Automaten wird auf ca. 2.000EUR geschätzt, der Wert des Stehlguts liegt bei ca. 1.300EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Reifen von geparktem Auto abmontiert und geklaut, Elbtal-Elbgrund, Mainzer Landstraße, Donnerstag, 13.01.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, 14.01.2022, 05:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter alle vier Räder von einem geparkten Auto. Ein 25-Jähriger rief am Freitagmorgen die Polizei nach Elbgrund, da an seinem Skoda keine Räder mehr waren, das Fahrzeug stand aufgebockt auf Pflastersteinen. Unbekannte Täter hatten das Fahrzeug in der Nacht offensichtlich angehoben, auf die Pflastersteine gesetzt und alle vier Räder abmontiert. Danach entkamen sie mit ihrer Beute im Wert von ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Geschwindigkeitsmessanhänger in Limburg besprüht, Limburg-Linter, Mainzer Straße, Freitag, 14.01.2022, 05:30 Uhr

(wie) Am frühen Freitagmorgen hat ein unbekannter Täter den Geschwindigkeitsmessanhänger der Stadt Limburg beschmiert und so vorrübergehend unbrauchbar gemacht. Um 05:30 Uhr ging ein Alarm bei der Stadt Limburg ein und ein Mitarbeiter fuhr sofort zu dem Messgerät. Offensichtlich hatte ein Unbekannter das Sichtfenster der Messanlage mit Farbe besprüht. Somit konnte die verbaute Kamera keine Bilder mehr fertigen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

5. Autofahrer bei Unfall in Niederzeuzheim verletzt, Hadamar-Niederzeuzheim, Brückenberg, Donnerstag, 13.01.2022, 13:58 Uhr

(wie) Am Donnerstag kam es in Niederzeuzheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 24-Jährige befuhr mit seinem Ford die Hohlstraße (L 3278) in Richtung Steinbach. Als er nach links in die Straße Brückenberg abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 31-jährige Citroen-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Heck des Ford auf. Bei der Kollision wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf, der Sachschaden wird auf 10.000EUR geschätzt.

6. Hoher Schaden bei Unfall mit Straßenlaterne, Limburg, Königsberger Straße, Donnerstag, 13.01.2022, 20:55 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend fuhr eine Frau in Limburg gegen einen Laternenmast und verursachte dabei einen hohen Sachschaden. Die 31-Jährige war mit einem Audi in der Königsberger Straße unterwegs. Nach ihren Angaben wurde sie von dem Kind auf dem Rücksitz abgelenkt und kam von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie in voller Fahrt gegen eine Straßenlaterne und beschädigte den Audi so stark, dass er abgeschleppt werden musste. Der Laternenmast blieb stehen und ist nur leicht beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf, der Sachschaden wird auf knapp 10.000EUR geschätzt.

7. Rollstuhlfahrerin in Weilburg angefahren, Weilburg, Freystädter Straße, Freitag, 14.01.2022, 12:42 Uhr

(wie) Am Freitagmittag wurde in Weilburg eine Rollstuhlfahrerin von einem Auto angefahren. Eine 67-Jährige war mit ihrem Rollstuhl in Weilburg unterwegs und wollte auf Höhe des Schmittbachwegs die Freystädter Straße überqueren. Als sie sich bereits mittig der Fahrbahn befand, wurde sie von dem Audi eines 19-Jährigen angefahren und dabei verletzt. Die Rollstuhlfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, die Polizei brachte den Rollstuhl zur Wohnanschrift der 67-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten deutliche Anzeichen einer Fahruntüchtigkeit des 19-Jährigen wegen Drogenkonsums und nahmen ihn daher fest. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem 19-Jährigen wurden Betäubungsmittel gefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

