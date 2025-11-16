PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ 57-jähriger Dirk Jacoby aus Wehrheim wird vermisst. Polizei bittet um Hinweise +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Seit Donnerstag, den 13.11.2025 wird der 57-jährige Dirk Jakoby aus Wehrheim vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt am Nachmittag gegen 17:00 Uhr durch Familienangehörige im Bereich Oberursel gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Herr Jacoby ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die umgehend durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen nach Herrn J. erbrachten bisher keine Hinweise darauf, wo sich der Vermisste aufhält. Dirk Jacoby ist ca. 175cm groß, hat kurze graue Haare, eine hagere Figur und trägt einen Dreitagebart mit Schnauzer. Zuletzt trug er eine graue Jeans-Jacke, ein kariertes Hemd, sowie eine blaue Jeans. Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben? Sollten Sie den Vermissten gesehen haben oder Sie haben Hinweise über seinen derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Usingen Tel.-Nr. 06081 - 92080 oder jede weitere Polizeidienststelle.

