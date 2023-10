PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: PayPal-Betrüger machen Beute +++ Geschwindigkeitsmessanlage in Glashütten beschmiert +++ Versuchter Einbruch in Pkw

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrüger gibt sich als Mitarbeiter von "PayPal" aus, Oberursel, Freitag, 20.10.2023

(fh)Am vergangenen Freitag kontaktierten Betrüger am Telefon eine Oberurselerin und erbeuteten durch ihre geschickte Gesprächsführung schlussendlich über 6.000 Euro. Die Geschädigte wurde im Laufe des Tages mehrfach angerufen und der Anrufer gab sich in englischer Sprache als Mitarbeiter eines Zahlungsdienstleisters aus. Dieser führte aus, dass es aktuell Sicherheitsprobleme mit dem Konto der Oberurselerin gäbe. Um diese zu beheben, solle die Angerufene den Anweisungen des angeblichen Mitarbeiters folgen. Während des Telefonats wurde das Opfer aufgefordert, verschiedene Überweisungen zu tätigen. Im Glauben das Richtige zu tun, wurde dies auch durchgeführt.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Firma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

2. Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt, Glashütten, Limburger Straße, bis Sonntag, 22.10.2023, 14:00 Uhr

(jn)Im Zeitraum bis Sonntagmittag haben unbekannte Täter eine Geschwindigkeitsmessanlage in Glashütten beschädigt und einen dreistelligen Sachschaden verursacht. Die bislang unbekannten Täter näherten sich dem Gerät in der Limburger Straße und beschmierten es mit Farbe. Die Kosten für die Reinigung und Instandsetzung dürften sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266 - 0.

3. Fensterscheibe von Pkw eingeschlagen und Auto durchsucht, Steinbach (Taunus), Siemensstraße, S-Bahnhof, Samstag, 21.10.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben sich am Steinbacher S-Bahnhof in der Nacht zum Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem VW Transporter verschafft, jedoch ersten Erkenntnissen nach nichts gestohlen. Das Fahrzeug parkte in der Siemensstraße, als die Täter eine Autoscheibe einschlugen, das Fahrzeug öffneten und wohl auch nach Beute durchsuchten. Es blieb bei einem Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

4. BMW bei Unfallflucht beschädigt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Schaberweg, Samstag, 21.10.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 22.10.2023, 14:30 Uhr

(jn)Am Wochenende ist in Bad Homburg ein BMW im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Der blaue Wagen parkte zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr und Sonntagnachmittag, 14:30 Uhr im Schaberweg, als er von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an der vorderen Stoßstange des BMW entstand, entfernte sich die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Hochtaunus wegen Verkehrsunfallflucht.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

