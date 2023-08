PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall,

Gemarkung Oberursel, B455, Höhe Hohemarkstraße 29.08.2023, 12:18 Uhr

(kd)Am Dienstagmittag kam es auf der B455 bei Oberusel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Ein 24-Jähriger aus Darmstadt befuhr gegen 12:18 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Bundesstraße von Bad Homburg in Richtung Königstein. Ihm entgegen fuhr ein 41-Jähriger aus Schwalbach am Taunus mit einem LKW, welcher Heizöl geladen hatte. Der Sprinter-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem LKW. Beide Fahrer wurden bei dem Frontalzusammenstoß in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurden beide jeweils mit einem Rettungshubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ein hinter dem LKW fahrender Ferrari und ein hinter dem Sprinter fahrender Hyundai wurden bei der Kollision der beiden Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Ein in dem Hyundai befindlicher 8-jähriger Junge wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sprinterfahrer schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr, sodass zur Ermittlung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen wurde. Durch die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten musste die Strecke bis in die späten Abendstunden gegen 22:20 Uhr voll gesperrt bleiben. Den Sachschaden an allen Fahrzeugen schätzt die Polizei auf über 230.000 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell