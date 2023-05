Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Besonders schwerer Fall des Diebstahls am S-Bahn Haltepunkt Holbeinplatz

Rostock (ots)

Am 30.05.2023 gegen 08:10 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock zum Haltepunkt Holbeinplatz gerufen. Zuvor hatte ein Hinweisgeber die Landespolizei telefonisch über einen aufgebrochenen Snackautomaten auf dem Bahnsteig in Kenntnis gesetzt. Zuständigkeitshalber übernahm die Bundespolizei die Ermittlungen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Snackautomat mittels eines Werkzeuges, an der Schließvorrichtung aufgebrochen und die Bargeldkassette, der Kleingeldauffangbehälter sowie das Geldscheinlesegerät entwendet wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tat in der Nacht vom Montag auf Dienstag von 23:55 Uhr bis 00:25 Uhr durch einen bisher unbekannten männlichen Täter verübt. Die Schadenshöhe ist noch offen. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat zum oben genannten Tatort die verdächtige Person bzw. in dessen unmittelbarer Nähe beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen. Die männliche Person war dunkel gekleidet, trug ein dunkles Basecap und war mit einem dunklen E-Bike unterwegs. Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell