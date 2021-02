Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kein Mundschutz und Beleidigung

Schwerin (ots)

"Ich mach dich kaputt. Das wirst du sehen, du Bastard. Du bist ein richtiger Hurensohn" sollen die Beleidigungen, die der Zugbegleiter der Regionalbahn RE 4325 auf der Strecke Hamburg-Schwerin über sich ergehen lassen musste, gewesen sein.

Mit diesen Worten attackierte ein 33-jähriger Deutscher am gestrigen Abend das Zugpersonal, nachdem er mehrfach aufgefordert wurde, der Pflicht zum ordnungsgemäßen Tragen eines Mundschutzes nachzukommen. Trotz dieser Aufforderungen kam es dieser Pflicht nicht nach.

Sein Pech war nur, dass sich ein uniformierter Polizeibeamter ebenfalls im Zug befand und den Vorfall mitbekommen hatte.

Dieser nahm die Personalien des Übeltäters auf und leitete diese weiter an die Kollegen des Bundespolizeireviers in Schwerin. Dort leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Zudem erfolgte eine Mitteilung an das zuständige Ordnungsamt zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen eines Verstoßes gegen die Corona Verordnung und der Pflicht zum ordnungsgemäßen Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Weiterhin kann sein Verhalten auch ein längerfristiges Hausverbot, ausgesprochen von der Deutschen Bahn AG, nach sich ziehen.

