Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Junges Mädchen vor Sprung von S-Bahnbrücke bewahrt

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 09:21 Uhr wurde den Polizeikräften der Rostocker Bundes- und Landespolizei mitgeteilt, dass sich auf der S-Bahnbrücke am Holbeinplatz eine weibliche Person befinden soll, die offensichtlich von dort springen wolle. Sofort wurden Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei sowie Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zum Ereignisort beordert. Zuvor erfolgte eine sofortige Sperrung der S-Bahnstrecke für den Bahnverkehr sowie mit Eintreffen der Kräfte die Sperrung der Hamburger Straße für den Straßenverkehr. Durch die Feuerwehr wurde ein Sprungtuch aufgestellt. Das junge Mädchen im Alter von 15 Jahren befand sich noch auf der S-Bahnbrücke und es wurde durch die Einsatzkräfte entschieden sich dem Mädchen zu nähern. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten das Mädchen am Arm ergreifen, welches sich gegen diese Maßnahme wehrte. Zusammen mit den Kollegen der Landespolizei konnte sie schließlich in einen sicheren Bereich verbracht werden, wo sie zur Begutachtung dem Notarzt zugeführt wurde. Durch diesen erfolgte die Einweisung in ein Klinikum. Durch die Sperrung der Hamburger Straße bildete sich in beide Richtungen ein längerer Rückstau. Nach 15 Minuten wurde die Hamburger Straße für den Straßenverkehr wieder freigegeben. Im S-Bahnverkehr kam es zu 29 Minuten Verspätungen bei insgesamt drei Zügen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 1003

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell