Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Haftbefehl wegen Beleidigung vollstreckt

Rostock (ots)

Im Regionalzug auf der Strecke Stralsund - Rostock wurde eine 37-jährige Frau am 27.05.2019 gegen 12:30 Uhr ohne den erforderlichen Fahrausweis durch den Zugbegleiter angetroffen. Diesem gegenüber verweigerte sie die Angabe ihrer Personalien, so dass die Bundespolizeiinspektion Rostock verständigt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person konnte dann der Personalausweis der 37-Jährigen aufgefunden werden. Im Rahmen der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Frau durch die Staatsanwaltschaft Zwickau wegen Beleidigung zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war und per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Zwickau hatte die 37-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 195,- Euro verurteilt. Dazu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 501,16 Euro. Da die Frau die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell