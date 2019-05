Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Jugendgruppe bedrängt, beleidigt und bespuckt 63-Jährige

Rostock (ots)

Am gestrigen Abend, den 27.05.2019 gegen 18:15 Uhr erhielt die Bundespolizei die Nachricht, dass am S-Bahn Haltepunkt Lütten-Klein eine Frau von einer Gruppe Jugendlicher bedrängt und belästigt worden sein soll. Im Anschluss daran soll die Gruppe gemeinsam mit der Frau eine S-Bahn in Richtung Hauptbahnhof Rostock genutzt haben. Sofort begaben sich die Beamten der Bundespolizei zum Hauptbahnhof Rostock, um die Gruppe dort in Empfang zu nehmen. Am Bahnhof angekommen, konnten von der Gruppe sechs deutsche Jugendliche gestellt werden. Hierbei handelte es sich um zwei Jungen und vier Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Die anderen Tatbeteiligten flüchteten nachdem sie die Beamten erkannten, jedoch liegen zu denen der Bundespolizei Hinweise vor. Ersten Ermittlungen nach hat die Gruppe am Haltepunkt Lütten-Klein sowie in der S-Bahn die 63-jährige Geschädigte bedrängt, belästigt und mehrfach bespuckt. Zudem soll die Geschädigte von einem weiblichen Gruppenmitglied geschlagen worden sein. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind noch unklar. Bei einem der Täter bestand der Verdacht, dass dieser Drogen konsumiert hat, woraufhin auf richterliche Entscheidung eine Blutentnahme angeordnet wurde. Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten bzw. Betreuer übergeben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell