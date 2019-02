Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Unterkühlt und ausgehungert am Bahnhof

Ludwigslust (ots)

Nach einem Bürgerhinweis am Dienstag, den 12. Februar 2019 konnten die Beamten der Bundespolizei gegen 09:00 Uhr in der Nähe des Bahnhofes Ludwigslust eine hilflose Person feststellen.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Beamten lag am Straßenrand auf einem Wiesenstreifen eine stark zitternde und auf den Ellenbogen abgestützte männliche Person.

Trotz erheblicher Verständigungsprobleme konnten die Beamten ermitteln, dass der 51-jährige Mann aus der Dominikanischen Republik stamme. Zusätzlich gab er den Polzisten zu verstehen, dass er mehr als fünf Tage keine Essen mehr zu sich genommen hat. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er von seinen in Belgien lebenden Angehörigen durch die belgischen Behörden als vermisster Erwachsener ausgeschrieben war. Einer Benachrichtigung seiner Angehörigen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort widersprach er.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde ein Rettungswagen angefordert und der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Dieses verließ er nach ca. einer Stunde wieder auf eigenen Wunsch.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell