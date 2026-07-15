Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild: Wer hat die 14-Jährige aus Dortmund gesehen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0593

Die Polizei Dortmund sucht eine 14-jährige Dortmunderin. Die Vermisste ist seit dem 20.06.2026 aus einer Jugendeinrichtung in Dortmund abgängig und kehrte bislang nicht dorthin zurück.

Aktuelle Anlaufadressen sind nicht bekannt, eine Gefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Sie ist 156 cm groß, schlank, hat braune Augen und dunkelbraune Haare.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/209910

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte umgehend bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

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