POL-DO: Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung an der Katharinentreppe

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0872 Bei einem Verkehrsunfall auf der Westerfilderstraße in Dortmund-Mengede wurde am vergangenen Samstag (23. September 2024) gegen 16:20 Uhr eine 60-Jährige aus Bergkamen schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 30-Jähriger aus Lippstadt aus einer Hofeinfahrt auf die Westerfilderstraße in Richtung Westen fahren. Dabei ...

mehr