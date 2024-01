Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Personen in Dortmund-Hörde verletzt - Messer im Spiel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0117

Am Dienstagnachmittag (30.1.) eskalierte in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Clarenberg" in Dortmund-Hörde ein Familienstreit, in dessen Verlauf zwei Frauen verletzt worden sind.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein 38-jähriger Mann aus Dortmund zu Besuch in der Wohnung einer 59-jährigen Dortmunderin. Mit in der Wohnung befand sich eine weitere, 84-jährige Dortmunderin. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug der Mann der 84-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, zückte ein Messer und verletzte die 59-Jährige damit am Bein. Anschließend flüchtete der Mann aus der Wohnung.

Ein Rettungswagen brachte die 59-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus. Die 84-Jährige wurde durch den Schlag leicht, die 59-Jährige schwer verletzt.

Die Polizei Dortmund leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell