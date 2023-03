POL-DO: Alleinunfall in Dortmund-Eving - drei Männer leicht verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0302 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Mittwoch, 22.3, in Dortmund-Eving sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2.35 Uhr war ein 40-jähriger Dortmunder zu Fuß auf der Seilerstraße unterwegs. In Höhe Hausnummer 8 traf er unvermittelt auf einen unbekannten Mann. Der Unbekannte stach ihm mit einem Messer ohne ...

