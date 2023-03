Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung nach vermisster Jugendlichen mit Lichtbild

Dortmund (ots)

Am Mittwoch, den 22.03.2023 gegen 19:00 Uhr, wurde die 15-jährige Betroffene durch die Mutter als vermisst gemeldet. Um 16:13 Uhr bestand zuletzt telefonischer Kontakt zu der Vermissten. Danach muss die Vermisste noch die elterliche Wohnung im Bereich der U-Bahn Haltestelle Brunnenstraße aufgesucht haben um ihre persönlichen Gegenstände dort zurückzulassen. Am Donnerstag, den 23.03.2023, hielt sich die Vermisste unter falschem Namen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Recklinghausen auf und verließ diese Einrichtung gegen 09:30 Uhr. Seitdem besteht kein Kontakt zur Familie oder Freunden.

Die Vermisste ist 15 Jahre alt, weiblich, hat braune lange Haare, trägt eine Brille, hat eine schlanke Statur. Bekleidet ist sie vermutlich mit schwarz-weiss gestreiften Rollkragenpullover, einer blauen Jeans, schwarzen Turnschuhen und einer schwarzen Daunenjacke.

Es wird vermutet, dass die Vermisste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt und sich im Bereich Dortmund oder Recklinghausen aufhält. Es liegen derzeit keine Hinweise auf Straftaten vor.

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie auf der Internetseite der Polizei Dortmund unter folgendem Link: https://dortmund.polizei.nrw/presse/fahndung-nach-vermisster-jugendlichen-mit-lichtbild

Hinweisgeber wählen bitte die 0231-132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell